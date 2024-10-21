Квесты и мастер-классы ко Дню отца провели в парках Воскресенска

В парках городского округа Воскресенск прошло мероприятие «Отцы и дети», приуроченное ко Дню отца. Взрослые и малыши приняли участие в спортивных соревнованиях, квестах, мастер-классах и других развлекательных мероприятиях.

Во многих парках Подмосковья ко Дню отца организовали областное мероприятие «Отцы и дети». Не стал исключением и Воскресенск. Здесь в парке усадьбы Кривякино для горожан подготовили мастер-классы, квест, выставку детских рисунков и развлекательную праздничную программу от Театра ростовых кукол «Софит».

Гости парка «Москворецкий» услышали трогательные композиции в исполнении вокалистов студии «Домисольки» и солистов Юлии Маховой и Сергея Лесецкого на концерте «О папе с теплом».

Велосипедист-экстремал выступил для зрителей на памп-треке. В рамках игровой программы «С папой хоть куда» дети и родители соревновались на роллердроме. На мастер-классе «Играем вместе» ребята своими руками смастерили настольную игру «Футбол».

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