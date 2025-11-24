Квест по книге «Алиса в Стране чудес» провели для детей в Королеве

Увлекательное мероприятие состоялось 22 ноября в Центральном дворце культуры имени Калинина. Яркий и красочный праздник надолго запомнится всем участникам.

Дети погрузились в волшебный мир знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Вместе с любимыми персонажами они выполняли разнообразные задания. Участники квеста попробовали сыграть в крокет с надувными молотками, разгадать загадки таинственного Чеширского кота и потанцевать под веселую музыку вместе с Алисой. Дети с удовольствием играли в веселые игры со Шляпником.

Чтобы сделать атмосферу мероприятия особенной, организаторы использовали интерактивные технологии, которые рассказывали о создании популярной книги. Праздник украсили световые эффекты и оригинальная фотозона, где дети и взрослые смогли сделать памятные снимки.