Курсы переподготовки для бойцов СВО прошли в колледже «Энергия» в Балашихе

В подразделении колледжа «Энергия» в городе Балашиха — Центре гидрометеорологии и аэронавигации — провели курсы переподготовки и повышения квалификации для участников СВО. Об этом сообщили в подмосковном Минобразования.

Обучение по программе «Организация наблюдений на авиаметеорологических станциях» проходило под руководством преподавателей специальных дисциплин Марины Сазоновой, Екатерины Пишняк и Екатерины Байматовой.

Благодаря их инициативе восемь слушателей, бойцов специальной военной операции, смогли получить знания в области метеорологических наблюдений — как теоретические, так и практические в виде экскурсий на метеоплощадку.

Курс был направлен на развитие навыков организации метеорологического обеспечения, изучение процедур обслуживания международной аэронавигации и наблюдение за явлениями, которые влияют на полеты воздушных судов. Слушателей учили работе с оборудованием и техникой.

После окончания все бойцы получили соответствующие удостоверения. Сразу после завершения участников направили на передовую для выполнения служебных задач.