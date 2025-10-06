Курсы для педагогов естественных наук организовали в Балашихе

На базе Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского стартовали курсы повышения квалификации для педагогов агроклассов. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» и проходит в очном и дистанционном форматах.

В мероприятии принимают участие учителя химии, биологии, математики и физики из Московской и Тульской областей. Педагоги знакомятся с современными методиками подготовки будущих специалистов агропромышленного комплекса, а также с инновационными технологиями производства. Проект направлен на интеграцию образовательного процесса с реальными производственными задачами, что способствует формированию компетентных кадров, готовых к работе в отрасли.

«Сегодня нам нужно сделать все, чтобы молодое поколение заинтересовалось карьерой в агропромышленном комплексе. Наш университет активно участвует в подготовке кадров для региона», — отметила ректор университета Елена Певцова.

Курсы повышения квалификации разделены на два направления. Первое — практическое знакомство педагогов с отраслевыми знаниями, которые они смогут эффективно передавать своим ученикам. Второе направление посвящено обсуждению теоретических аспектов, включаемых в новые учебники, что позволит актуализировать содержание образовательных программ.