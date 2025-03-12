Курсанты из Воскресенска приняли участие в межрегиональных соревнованиях

В число классических испытаний входили стрельба из лазерных имитаторов автомата Калашникова и винтовки, сборка и разборка пистолета Макарова и автомата Калашникова, снаряжение магазинов патронами и динамичная тактическая стрельба, где участникам нужно было не только метко поражать цель, но и быстро реагировать на изменяющуюся обстановку.

Кроме того, программа соревнований включала современные технологии, связанные с применением беспилотных летательных аппаратов. Воскресенск представляли воспитанники военно-патриотического клуба «Шторм» Максим Першин, Николай Кутинов и Артем Харин. Курсанты продемонстрировали свои навыки управления мини-дронами, провели техническое моделирование полетов на симуляторе, а также блеснули знаниями в области БПЛА, ответив на вопросы сложной викторины.

Участие в «Крыльях будущего» стало для воскресенских ребят не просто соревнованием, а ценным опытом. Они не только показали свои умения, но и получили новые знания, а также познакомились с единомышленниками из других регионов.