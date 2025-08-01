Курс по оказанию первой медпомощи провели в школе № 2 в Лосино-Петровском

В школе № 2 имени Владимира Дагаева прошло обучение по курсу «Тактическая медицина и оказание первой помощи в экстремальных ситуациях». Мероприятие объединило сотрудников муниципальных учреждений и представителей молодежного центра «Движение» и «Движение первых».

Собравшимся продемонстрировали базовые методики оказания первой медицинской помощи. Слушатели курса узнали, как останавливать разные виды кровотечений, что делать при ожогах и обморожениях, а также как проводить искусственное дыхание и сердечно-легочную реанимацию. Участникам рассказали и об алгоритмах безопасного поведения во время массового скопления людей.

В конце курса каждому вручили сертификаты о прохождении обучения. Участники отметили высокий уровень организации мероприятия, профессионализм инструктора и практическую ценность полученных знаний.

«Благодарим ООО „Академия Региональной Безопасности“ за проведение важного образовательного мероприятия», — сказали организаторы обучения.