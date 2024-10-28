Культурный центр «Заря» в Балашихе капитально отремонтируют к маю 2025 года

В Балашихе продолжается капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря». Здание, в котором занимаются творческие коллективы хореографии, эстрадного вокала и прикладного искусства, планирует обновить к маю 2025 года.
Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, специалисты приступили к монтажу системы водоснабжения и отопления, а также начали отделочные работы.
«В зале центра уже заново установили сцену и уже начинают устанавливать механизм, который управляет кулисными шторами. Ведутся фасадные работы и установка окон», — добавили в ведомстве.
Культурно-досуговый центр «Заря» открылся в 1974 году, его площадь составляет 3 670 квадратных метров.
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