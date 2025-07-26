Кулинарные соревнования для детей провели в Серебряных прудах

Центральный Дом культуры муниципального округа Серебряные Пруды
Фото: Центральный Дом культуры муниципального округа Серебряные Пруды

Центральный Дом культуры муниципального округа Серебряные Пруды превратился в настоящий кулинарный полигон для юных шеф-поваров. Там состоялась игровая программа «Лето на кухне».

Участники мероприятия не просто узнали о том, что лучше всего подавать на стол, а добывали еду на различных станциях. Организаторы подготовили для них ряд испытаний. На этапе добычи ребята искали и собирали продукты для своих блюд. На экстремальной доставке яиц — проверили свою ловкость и собранность. Хрупкие ингредиент нужно было перенести на ложке и сохранить в целости. Провели также и много других испытаний.

Это был настоящий праздник смекалки, скорости и командного духа. Ребята не только отлично повеселились, но и узнали, сколько усилий иногда нужно приложить, чтобы на столе появилось вкусное блюдо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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