Кулинарные соревнования для детей провели в Серебряных прудах

Участники мероприятия не просто узнали о том, что лучше всего подавать на стол, а добывали еду на различных станциях. Организаторы подготовили для них ряд испытаний. На этапе добычи ребята искали и собирали продукты для своих блюд. На экстремальной доставке яиц — проверили свою ловкость и собранность. Хрупкие ингредиент нужно было перенести на ложке и сохранить в целости. Провели также и много других испытаний.

Это был настоящий праздник смекалки, скорости и командного духа. Ребята не только отлично повеселились, но и узнали, сколько усилий иногда нужно приложить, чтобы на столе появилось вкусное блюдо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.