Кулинарные соревнования для детей провели в Серебряных прудах
Центральный Дом культуры муниципального округа Серебряные Пруды превратился в настоящий кулинарный полигон для юных шеф-поваров. Там состоялась игровая программа «Лето на кухне».
Участники мероприятия не просто узнали о том, что лучше всего подавать на стол, а добывали еду на различных станциях. Организаторы подготовили для них ряд испытаний. На этапе добычи ребята искали и собирали продукты для своих блюд. На экстремальной доставке яиц — проверили свою ловкость и собранность. Хрупкие ингредиент нужно было перенести на ложке и сохранить в целости. Провели также и много других испытаний.
Это был настоящий праздник смекалки, скорости и командного духа. Ребята не только отлично повеселились, но и узнали, сколько усилий иногда нужно приложить, чтобы на столе появилось вкусное блюдо.
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