Кубок по футболу в честь Дня города разыграли в Котельниках

В состязаниях по футболу за Кубок городского округа Котельники сразились 16 любительских команд. Турнир провели по олимпийской системе: на вылет. В случае равного счета, команды забивали серию послематчевых пенальти.

«Главная отдушина в жизни, место встречи со своими друзьями, соратниками. В целом, тот вид спорта, который помогает выплескивать негативные эмоции, которые мы получаем в повседневной жизни и добиваться каких-либо успехов», — поделился участник турнира Александр Прохоров.

В результате соревнований определили лучшего вратаря, защитника, бомбардира и игрока. Кубок городского округа Котельники увезла команда «Сурхан».

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