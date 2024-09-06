Кубок по футболу в честь Дня города разыграли в Котельниках
В муниципалитете прошли соревнования любительских футбольных команд, приуроченные ко Дню города. Кубок городского округа Котельники получила команда «Сурхан».
В состязаниях по футболу за Кубок городского округа Котельники сразились 16 любительских команд. Турнир провели по олимпийской системе: на вылет. В случае равного счета, команды забивали серию послематчевых пенальти.
«Главная отдушина в жизни, место встречи со своими друзьями, соратниками. В целом, тот вид спорта, который помогает выплескивать негативные эмоции, которые мы получаем в повседневной жизни и добиваться каких-либо успехов», — поделился участник турнира Александр Прохоров.
В результате соревнований определили лучшего вратаря, защитника, бомбардира и игрока. Кубок городского округа Котельники увезла команда «Сурхан».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».