Кубок колледжей КВН Московской области разыграли в Балашихе

За звание самых веселых и находчивых в крупнейшем округе Подмосковья поборолись девять студенческих команд со всего столичного региона. Свои номера они показали на сцене центрального Дворца культуры.

Балашиху на турнире представляли юмористы из колледжа «Энергия» и отделения среднего профобразования при университете Вернадского. А открыла игру команда «Три желания», которая стала чемпионом прошлого сезона Балашихинской школьной лиги КВН.

Участников и гостей поприветствовал глава округа Сергей Юров. «Новый для КВН проект стартует в Балашихе, и это большая ответственность для нас. Очень приятно, что среди участников есть команды из нашего городского округа. В Балашихе активно развивается КВН. Второй год подряд более 30 команд участвуют в школьной лиге, а теперь к нам присоединились и колледжи. КВН — это игра, которая объединяет», — сказал Сергей Юров.

Шутки на Кубке колледжей КВН Московской области посвятили теме дружбы. Перед самим конкурсом для команд организовали мастер-классы и тренировки со спикерами из Высшей лиги КВН. Больше 80 студентов смогли отработать материал и попрактиковаться работать на сцене.

Победу одержала команда «СИД» из Егорьевска. Теперь она выступит за Московскую область на Кубке чемпионов. Участвовать в этом турнире пригласили и студентов колледжа при университете Вернадского. Финал соревнований пройдет 6 ноября в молодежном центре «Планета КВН».

Проект «Колледж — лига КВН: Центральный федеральный округ» реализуется при грантовой поддержке «Движения первых».