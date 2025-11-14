Крышу арт-объекта начали устанавливать в «Летнем парке» в поселке Малаховка

Благодаря государственной программе Московской области «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура жизни» в поселке Малаховка городского округа Люберцы продолжают благоустраивать «Летний парк». Сейчас специалисты приступили к монтажу кровли арт-объекта «Летний театр», который спроектировали по эскизам 1911 года.

В парке уже установили детскую и спортивную площадки, памп-трек, опоры освещения, оснащенные камерами видеонаблюдения, обновили входную группу. Сейчас строители завершают укладку финального покрытия дорожек.

«Мы реализуем масштабную программу благоустройства. Уже открыли новый парк „Дружба“, Наташинский парк, обновленные скверы. В ближайшее время благоустроим участок Томилинского лесопарка вблизи Большого Люберецкого карьера и „Летний парк“», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Все работы в «Летнем парке» в поселке Малаховка планируют завершить до конца этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.