Крупнейший в Подмосковье акватермальный комплекс построят в Химках

Всесезонный акватермальный комплекс появится на территории торгового центра «Мега» на месте сгоревшего гипермаркета. Курортная зона площадью 13,5 тысяч квадратных метров станет крупнейшей в регионе.

Специалисты оборудуют в здании комплекса бани, сауны и хаммамы, спа-зоны и кафетерий. Также на прилегающей территории разместят всесезонные термальные бассейны и площадки для отдыха и загара.

«„Мега“ продолжает работать над улучшением своего предложения для посетителей, обеспечивая широкий набор арендаторов не только в сегменте ритейла, но и в семейном досуге, развлечениях», — поделилась генеральный директор «Меги» Любовь Попова.

Здание акватермального комплекса будет иметь связь с основной галереей торгового центра, что позволит беспрепятственно перемещаться между ними. Открытие запланировано на четвертый квартал 2027 года.