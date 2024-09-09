Крупнейшие природоохранные выставки России пройдут в «Крокус Экспо»

Всероссийские тематические выставки по водным технологиям, управлению отходами и экологии откроются 10 сентября в «Крокус Экспо». Свои новейшие разработки представят более 500 производителей и поставщиков со всей страны.

Крупнейшие природоохранные выставки «ЭкваТэк» и «ВэйстТэк» соберут достижения на пути к экологическому благополучию России. Участие примут свыше 550 производителей оснащения для управления водными ресурсами, отходами на промышленных предприятиях и в сфере ЖКХ. Помимо российских компаний, свои наработки представят партнеры из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая и Турции.

Ожидается, что за три дня (с 10 по 12 сентября) мероприятия соберут не менее 10 тысяч профильных специалистов со всей страны.

«ВэйстТэк» — это выставка инновационного оборудования и современных технологий для сферы обращения с отходами. Здесь представят отечественные разработки для развития и модернизации инфраструктуры, оборудование для обращения с различными видами мусора, комплексные решения для экологически чистой переработки.

Выставка «ЭкваТэк» объединит производителей оборудования и современных технологий для водного сектора. Экспозиция 2024 года вырастет почти вдвое и станет самой масштабной за прошедшие семь лет. Здесь представят решения для бесперебойного процесса подготовки, подачи, отведения и очистки воды.

Официальная церемония открытия выставок состоится 10 сентября в 12:00.

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