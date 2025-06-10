Кровлю отремонтируют в Доме культуры имени Косякова в Рошале

Ремонт кровли продолжается в одном из Домов культуры в Шатуре. Сейчас рабочие демонтируют покрытие старой крыши.

Также специалисты проведут обрешетку, чтобы после уложить новую кровлю из листовой стали. Они создадут огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами.

Ремонт проведут на площади свыше 1800 квадратных метров. При этом на крыше установят снегодержатели и подвесные желоба для водосточных систем.

Задача — сделать так, чтобы после проведения ремонта кровля стала не только эстетически привлекательной, но и функциональной.

«Текущий ремонт не помешает ни проведению концертов, ни работе летней площадки. Однако жителям нужно быть внимательными при входе в здание и не находиться на территории, огороженной сигнальными лентами», — добавили представители учреждения.