Кровлю и фасад отремонтировали в Васильчиновской школе в Наро-Фоминске

Капитальный ремонт продолжается в образовательном учреждении в поселке Васильчиново. Сейчас работы провели уже более чем наполовину.

Специалисты привели в порядок кровлю и фасад. Сейчас им предстоит построить современные входные группы, обновить системы отопления, вентиляции и канализации.

Также работы пройдут внутри здания. Рабочие благоустроят и прилегающую территорию, установят новую мебель и оборудование.

Само здание школы 1965 года постройки. Открыть его в обновленном виде планируют 1 сентября этого года.

Работы идут благодаря государственной программе за счет средств бюджета Московской области.

Ранее мы рассказывали о том, что встреча администрации Наро-Фоминска с жителями прошла в Апрелевке. Большинство вопросов было связано с обслуживанием многоквартирных домов и работы учреждений здравоохранения.