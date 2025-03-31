Кровлю дома № 13/1 на улице Воробьева отремонтировали в Луховицах

Завершены работы по капитальному ремонту скатной крыши жилого дома № 13/1 на улице Воробьева в Луховицах. Кирпичный дом, построенный в 1961 году, состоит из трех подъездов и трех этажей.

В рамках программы капитального ремонта специалисты подрядной организации выполнили ремонт кровли из профнастила, заменили стропильную систему, отремонтировали чердачные помещения с утеплением, заменили системы наружного водостока.

Общая площадь выполненных работ составила 875 квадратных метров. Благодаря капитальному ремонту крыши здание значительно снизит теплопотери зимой и прослужит намного дольше.

За соблюдением строительных норм и правил при капитальном ремонте в ежедневном режиме следили эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Проверить, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта и какие сроки проведения работ, можно на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.