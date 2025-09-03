Кровлю дома № 11 на Школьной улице в Шатуре отремонтируют до конца года

В доме № 11 на улице Школьной в Шатуре идет капитальный ремонт кровли. Это важный этап в поддержании комфортных условий проживания в многоквартирных домах.

Работы начались в августе, ведут их специалисты компании «Технические решения». В настоящий момент на объекте трудятся восемь человек.

Как отметила начальник отдела жилищной политики администрации округа Любовь Жукова, работы проводятся в рамках краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории муниципального округа Шатура Московской области, на 2023–2025 годы.

«Все сведения о кураторе от Фонда капитального ремонта и подрядной организации доступны на информационном стенде», — подчеркнула Любовь Викторовна.