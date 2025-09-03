Кровлю дома № 11 на Школьной улице в Шатуре отремонтируют до конца года
В доме № 11 на улице Школьной в Шатуре идет капитальный ремонт кровли. Это важный этап в поддержании комфортных условий проживания в многоквартирных домах.
Работы начались в августе, ведут их специалисты компании «Технические решения». В настоящий момент на объекте трудятся восемь человек.
Как отметила начальник отдела жилищной политики администрации округа Любовь Жукова, работы проводятся в рамках краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории муниципального округа Шатура Московской области, на 2023–2025 годы.
«Все сведения о кураторе от Фонда капитального ремонта и подрядной организации доступны на информационном стенде», — подчеркнула Любовь Викторовна.
Рабочие проводят целый комплекс мероприятий, направленных на восстановление функциональных характеристик крыши. Все изношенные элементы — стропила, обрешетка, кровельное покрытие — будут заменены.
«Здесь полностью проводится замена скатной крыши. Все идет согласно проектной документации. В сроки мы все закончим, то есть к концу года. Может, даже и раньше», — сообщил начальник участка Владимир Кравченко.
Кроме того, обновленная крыша улучшит теплоизоляцию, значит, жить в доме будет комфортнее.