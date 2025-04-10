Кровли 30 многоквартирных домов отремонтировали в Одинцове с начала года

Работы по ремонту скатных и плоских кровель проведены в Московской области с начала 2025 года в 371 многоквартирном доме. Больше всего крыш привели в порядок в Солнечногорске — 41, Одинцове — 30, Серпухове — 29.

Специалисты при ремонте плоской кровли проводят демонтаж старого кровельного покрытия и стяжки, локальный ремонт плит покрытий и межпанельных швов, устройство разуклонки керамзитом, стяжку, укладку нового гидроизолированного ковра в два слоя, обустройство вентиляционных шахт и выходов на крышу. Ремонт скатной кровли подразумевает укладку профлиста, утепление чердачного помещения, замену стропильной системы, обработку деревянных конструкций защитным составом, замену системы наружного водостока.

Кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности. Границы опасных зон обозначаются сигнальной лентой, рабочие используют каски и страховочные тросы. Исполнители проходят инструктаж с заполнением журналов работ и техники безопасности перед тем, как приступить к задачам.

Ремонт кровель является частью программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.