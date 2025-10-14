Кровли 21 многоквартирного дома отремонтируют в Королеве в 2025 году

Ремонт уже завершили в девяти зданиях, расположенных в микрорайонах Текстильщик и Юбилейный, на улицах Чайковского, Циолковского, Пушкина, Толстого, Аржакова и Калининградской.

Еще в 12 домах на улицах Горького, Дзержинского, Циолковского, Карла Маркса, Октябрьской, Сакко и Ванцетти, а также в микрорайонах Первомайский, Юбилейный и Болшево работы пока продолжаются.

Реконструкция крыши пятиэтажного дома на улице Строителей стартовала около месяцев назад. Сейчас специалисты приступили к завершающему этапу. Рабочие демонтировали старое покрытие, утеплили крышу и заканчивают монтаж второго слоя гидроизоляции. Капитальный ремонт планируется завершить уже на этой неделе.

Всего в 2025 году капитальный ремонт проводится в 130 домах Королева. Кроме реконструкции крыш в зданиях фасады, подвалы, фундамент и отмостку, лифты, а также внутренние инженерные коммуникации.