Кросс «Одинцово RUN» пройдет в Лазутинском парке 18 октября

Пятый старт серии легкоатлетических забегов проекта «Суперлига Подмосковья» пройдет в Лазутинском парке в Одинцове 18 октября. Особенность марафона — непростой рельеф трассы и разнообразное покрытие.

Атлеты будут бегать по асфальту, грунтовым дорожкам, а также по участкам с мелким гравием и древесной щепой. Кроме того, на пути будут встречаться резкие спуски и подъемы, требующие силы ног, выносливости и умения держать темп на изменяющемся рельефе.

Площадку подготовят для всех возрастов — для взрослых любителей предусмотрены дистанции три, пять, 10 и 21,1 километр, а для самых маленьких — 300 и 600 метров.

Победителей ожидает дополнительная награда — значок супербегуна. Их вручат участникам, которые преодолеют дистанции пять, десять или 21 километр в пяти событиях серии.