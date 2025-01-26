Кристина Резцова из Подмосковья победила на пятом этапе Кубка России по биатлону

Представительница Московской области Кристина Резцова заняла первое место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная биатлонистка преодолела 7,5 километра за 20 минут 41,8 секунды. Резцова прошла два огневых рубежа без промахов. Спортсменка отметила отличную работу сервис-бригады, подчеркнув, что это лучший сезон в плане подготовки лыж.

Напомним, пятый этап Кубка России по биатлону проходит Ярославской области в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».