Кристина Андрианова из Серпухова вошла в топ-5 лучших педагогов Подмосковья

Финальный тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья» прошел в доме правительства региона. Учитель начальных классов из школы № 12 Кристина Андрианова стала лауреатом.

Кристина Андрианова успешно выступила в третьем туре профессионального конкурса «Круглый стол образовательных политиков». Она приняла участие в беседе с представителями ОМСУ и заместителем министра образования Московской области Анной Гребцовой. Темой встречи стало олимпиадное движение в регионе, его перспективы и проблемы.

Члены жюри оценили понимание современных тенденций и оригинальность суждений участников дискуссии. В конце прошла торжественная церемония награждения лауреатов профессионального конкурса.

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