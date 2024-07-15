Забег на четыре километра пройдет в парке в Одинцове

Ежегодный краеведческий забег пройдет в Одинцовском парке культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Такое спортивное мероприятие пройдет уже в третий раз. В этом году его посвятили 67-й годовщине присвоения рабочему поселку Одинцово городского статуса.

Еще одной ключевой задачей организаторов является популяризация спорта и здорового образа жизни среди жителей округа. Участвовать могут все желающие вне зависимости от физической подготовки, однако места ограничены: на четырехкилометровую трассу допускается не более 40 человек. Всех финишеров ждет чайная станция, где спортсменов угостят авторским сбитнем, а еще вручат подарки и устроят фотосессию.

Кроме спорта обещают еще и культурную программу. На территории парка пройдет выставка областного Краеведческого общества, где продемонстрируют находки палеонтологов, в их числе тысячелетняя нога мамонта, обитавшего в Одинцовском округе.

Забег пройдет 17 июля в 18:50 в Лазутинском парке.

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