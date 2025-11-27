КПО в Коломне передало на переработку 7 тысяч тонн стекла с января

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

КПО в Коломне отправил на переработку более семи тысяч тонн стекла с начала года. Из него изготовят тару для продуктов, стеклоблоки, вазы, посуду и предметы интерьера.

В министерстве по содержанию территорий отметили, что тонна утилизированного стекла экономит около 650 килограммов песка, 1867 килограммов соды и 200 килограммов известняка.

Все отобранное сырье предприятие передает заводам-партнерам.

«Процесс сортировки стекла на комплексе осуществляется путем ручного отделения стекла от других фракций. Важно, что переработке подлежат не все виды стеклянных отходов — например, нельзя переработать оконное стекло, зеркала, абажуры, хрустальную, фарфоровую и керамическую посуду». — рассказали в министерстве.

Из переработанного стекла можно получить тару для продуктов и напитков, стройматериалы и декоративные изделия. Его также используют и производстве асфальтобетона.

В будущем КПО планирует внедрить в работу оптический сепаратор, который значительно улучшит показатели по процентку отбора стекла.