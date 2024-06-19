Козырьки более чем 360 домов очистили от мусора в Подмосковье с января

Козырьки более чем 360 домов очистили от мусора в Подмосковье с начала года. Собственникам квартир напомнили, что важно ответственно относиться к общему имуществу и соблюдать правила чистоты.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, управляющие компании убрали козырьки более чем 360 домов по заявкам жителей.

«Некоторые жители выбрасывают мусор из окон и с балконов. Такие действия категорически запрещены и могут расцениваться как нарушение правил эксплуатации многоквартирного дома», — отметили в ведомстве.

При накоплении мусора на козырьке подъезда жители могут обратиться в управляющую компанию или оставить заявку через портал ЕДС.

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