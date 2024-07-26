Котельные на более высокую мощность переведут в 15 округах Подмосковья в этом году

Более 170 котельных мощностью пять мегаватт переведут с третьей на вторую категорию надежности электроснабжения в ближайшие три года. На реализацию программы выделено более 725 миллионов рублей.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики региона, Евгения Хромушина, это на сегодняшний момент приоритетная работа, так как прошлогодние отключения электроэнергии затронули работу котельных.

«Помимо основной трансформаторной подстанции, мы дополнительно обеспечим котельные резервным подключением от альтернативного источника электроснабжения, что позволит нам оперативно восстановить подачу ресурса в случае аварии», — рассказал Хромушин.

Он добавил, что также существенно сократиться допустимое время перерыва в подаче электроэнергии с 24 до 2 часов.

В этом году работу котельных на более высокую категорию переведут в 15 городских округах региона. Всего — 85 котельных, на эти цели в Подмосковье выделено более 362 миллионов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».