Котельную в поселке Новый Быт под Чеховом модернизируют в следующем году

В селе Новый Быт состоялась инспекция котельной № 27, которую лично провел глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Этот объект стал предметом особого внимания в последние два месяца из-за проводимых на нем ремонтных работ.

Котельная, введенная в эксплуатацию еще в 1984 году, отапливает 37 многоквартирных домов, 21 дом частного сектора и объекты социальной сферы. В ходе инспекции Михаил Собакин обсудил с техническими специалистами текущие работы и планы по завершению ремонта.

Уже отремонтированы два котла, заменена трубная часть теплообменника горячего водоснабжения, смонтированы и подключены новые подпиточный и солевой насосы, а также заменена запорная арматура на системе теплообменников и химводоподготовки.

Котельная № 27 включена в масштабный план модернизации объектов теплоснабжения Московской области и Государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В этом году проведут проектно-изыскательские работы, а в следующем котельную ждет полная реконструкция.