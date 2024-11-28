Котельную в поселке Фосфоритный под Воскресенском реконструируют

В рабочем поселке Фосфоритный продолжается реконструкция котельной. Работы проводят в рамках программы ООО «Газпром теплоэнерго Московская область».

После завершения 1967 абонентов обеспечат бесперебойной подачей тепла зимой.

«Здесь установлено четыре газовых котла. Мощность объекта составит 11,26 Гкал/ч. К ней будет подключено 37 многоквартирных домов, одна школа и один детский сад», — прокомментировали в пресс-службе ООО «Газпром теплоэнерго Московская область».

Реконструкция проходит в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Московская область».

Отметим, «Газпром» продолжает строительство и модернизацию объектов теплоснабжения в рамках договора концессии с администрацией Воскресенска и правительством Московской области.

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