Котельную в микрорайоне Первомайский в Королеве модернизируют в 2026 году

Масштабная реконструкция проводится на котельной «Альфа-Лаваль» в Королеве. Она введена в эксплуатацию в 1965 году и обеспечивает теплом и горячей водой 94 дома и восемь социальных объектов микрорайона Первомайский.

Ранее здесь уже обновили системы газоснабжения и химводоподготовки, в прошлом году заменили дымовую трубу, выполнили монтаж горелок и отремонтировали участок тепловой сети.

В этом году работа продолжается — специалисты устанавливают новое котловое оборудование, а также укладывают более 700 новых трубопроводов на участке закольцовки системы водоснабжения котельной. Капитально ремонтируют и теплосети от центрального теплового пункта № 22, который также расположен в микрорайоне Первомайский.