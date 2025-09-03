Котельную в микрорайоне Первомайский в Королеве модернизируют в 2026 году
Масштабная реконструкция проводится на котельной «Альфа-Лаваль» в Королеве. Она введена в эксплуатацию в 1965 году и обеспечивает теплом и горячей водой 94 дома и восемь социальных объектов микрорайона Первомайский.
Ранее здесь уже обновили системы газоснабжения и химводоподготовки, в прошлом году заменили дымовую трубу, выполнили монтаж горелок и отремонтировали участок тепловой сети.
В этом году работа продолжается — специалисты устанавливают новое котловое оборудование, а также укладывают более 700 новых трубопроводов на участке закольцовки системы водоснабжения котельной. Капитально ремонтируют и теплосети от центрального теплового пункта № 22, который также расположен в микрорайоне Первомайский.
Работы завершат в 2026 году, их результатом станет надежный источник тепловой энергии для всего микрорайона.
Напомним, в этом году в Королеве капитально ремонтируют еще четыре котельные: «Текстильщик», «3,3А» в микрорайоне Юбилейный, «Самаровка».