Котельную в микрорайоне Юбилейный в Королеве обновят к концу 2025 года

В Королеве по госпрограмме проводят масштабный капитальный ремонт котельной № 3,3А, которая обеспечивает ресурсом микрорайон Юбилейный. Сейчас специалисты готовят площадку для установки новой дымовой трубы и монтируют газопровод.

Помимо этого, они выполняют арматурные работы и заливают основание котла.

Обновлять объект начали еще в мае. До конца этого года в котельной установят два новых мощных котла российского производства и дымовую трубу. Оборудование обеспечит бесперебойным теплом 90 многоквартирных домов, 18 социальных объектов и порядка 20 тысяч жителей.

Напомним, что котельную № 3,3А ввели в эксплуатацию в 1985 году. Помимо нее в Королеве также капитально ремонтируют еще четыре объекта: «Текстильщик», «Альфа Лаваль», «Самаровка» и «Новые Подлипки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.