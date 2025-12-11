Котельную на Вокзальной улице в Красногорске запустят до конца года

В Красногорске завершили строительство новой котельной мощностью 10 МВт, которая обеспечит стабильное отопление и горячую воду для жителей старого района, включая дома и соцобъекты на Вокзальной улице. Об этом сообщили в Главном управлении стройнадзора Подмосковья.

Специалисты уже проверили объект и подтвердили, что он полностью соответствует проекту. Открытие объекта запланировано на ближайшее время.

Здание состоит из семи модулей, изготовленных на заводе. Одним из ключевых требований проекта была экологичность: в котельной установили современную систему очистки выбросов, которая снижает нагрузку на окружающую среду. Котельную возвели по программе обновления городской инфраструктуры, утвержденной правительством Московской области.