Космический квиз провели для детей из семейного центра Балашихи

Воспитанники семейного центра «Непоседы» в Балашихе приняли участие в увлекательном квизе в честь Дня космонавтики, организованном членами и сторонниками партии «Единая Россия» совместно с проектом «Вверх.Про». Мероприятие собрало детей, педагогов и волонтеров, стремящихся расширить свои знания о космосе.

В ходе квиза ребята ответили на 30 вопросов, связанных с космическими исследованиями и историей освоения Вселенной. За активное участие и проявленные знания участники получили памятные подарки от организаторов.

«Такие мероприятия не только развивают кругозор детей, но и дарят им положительные эмоции. Мы стремимся воспитать любознательных и стремящихся к новым знаниям личностей», — сказала руководитель Центра управления проектом «Вверх.Про» Анна Шипкова.

Семейный центр «Непоседы» предоставляет дом детям от младенчества до 18 лет из разных уголков Подмосковья. Среди воспитанников — дети, оставшиеся без попечения родителей, а также из многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Центр ведет свою историю с 1918 года и в настоящее время принимает 35 детей.

Организация подобных мероприятий способствует не только расширению кругозора воспитанников, но и укреплению связей между детьми, педагогами и местным сообществом, создавая атмосферу поддержки и взаимопонимания.