Косметический ремонт в женской консультации в Дедовске завершат летом

Работы по косметическому ремонту в Дедовской женской консультации муниципального округа Истра начались еще в мае. Обновленные помещения жительницы города смогут оценить уже этим летом.

Ремонт стал возможным благодаря субсидии в размере одного миллиона рублей. Она поступила благодаря наказам жителей к Московской областной думе. Средства распределили между медицинскими учреждениями региона по решению Минздрава Подмосковья.

«Субсидию довели, провели конкурсные процедуры, определили подрядчика. 14 мая подписали акт начала работ и приступили к ремонту. Площадь помещения составляет порядка 600 квадратных метров: зона ресепшн, коридор, раздевалка, гардеробная для пациентов», — уточнил заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Истринской клинической больницы Дмитрий Цилих.

Сейчас специалисты готовят стены к покраске, которую выполнят в соответствии с фирменным стилем медучреждений Московской области. По условиям контракта работы должны завершить за два месяца, однако в больнице не исключают, что ремонт закончится раньше срока.