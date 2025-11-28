Косметический ремонт провели в детском саду «Березка» в Домодедове

По инициативе родителей и сотрудников в детском саду «Березка» в Домодедове привели в порядок прилегающую территорию и освежили помещения для двух групп. В образовательном учреждении отметили, что все шаги направлены на последовательную работу по модернизации объекта.

На прилегающей территории заменили асфальтовое покрытие и привели в порядок прогулочные площадки. Теперь малыши могут спокойно гулять в любую погоду, а воспитатели — не переживать за скользкие или неровные участки.

Внутри детского сада обновили помещения для двух групп. Здесь провели косметический ремонт в спальнях и раздевалках, побелили потолки, покрасили стены и посетили новое напольное покрытие.

