Корпус школы имени Халатникова капитально отремонтировали в Черноголовке

Корпус школы был построен почти полвека назад. Сначала отремонтировали столовую, чтобы дети уже в сентябре были обеспечены горячими завтраками и обедами. В блоке старшей школы заменили кровлю, санузлы и обустроили фойе. Строители использовали износостойкие материалы, чтобы результат сохранился надолго.

«На полу мы постелили мармолиум — это гипоаллергенный материал, который создан на основе натуральных компонентов. На нем не распространяются бактерии, он пожаростойкий и износостойкий, то есть самый современный, используется и в детских учреждениях, и в медучреждениях. Пусть он дорогой, но срок эксплуатации его — от 30 до 40 лет», — сказал глава Черноголовки Роман Хожаинов.