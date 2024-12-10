Корпус школы имени Халатникова капитально отремонтировали в Черноголовке
Капитальный ремонт корпуса школы имени Халатникова в Черноголовке начали летом сразу после экзаменов. Сделать здание современным помогли спонсоры.
Корпус школы был построен почти полвека назад. Сначала отремонтировали столовую, чтобы дети уже в сентябре были обеспечены горячими завтраками и обедами. В блоке старшей школы заменили кровлю, санузлы и обустроили фойе. Строители использовали износостойкие материалы, чтобы результат сохранился надолго.
«На полу мы постелили мармолиум — это гипоаллергенный материал, который создан на основе натуральных компонентов. На нем не распространяются бактерии, он пожаростойкий и износостойкий, то есть самый современный, используется и в детских учреждениях, и в медучреждениях. Пусть он дорогой, но срок эксплуатации его — от 30 до 40 лет», — сказал глава Черноголовки Роман Хожаинов.
В спортивном зале постелили паркет со специальной амортизирующей подложкой и закупили новый инвентарь.
Подрядчику предстоит завершить работы в актовом зале. Он будет оснащен современным мультимедийным оборудованием. Там появится качественный звук и свет, а у сцены — новая одежда.
«Поменялась полностью начинка школы. Есть некоторые перепланировки кабинетов, абсолютно обновленные санузлы, поменялась полностью мебель парты, столы», — уточнила директор школы Ольга Михайлова.
Также отремонтировали стадион на территории школы. На футбольном поле и беговых дорожках заменили покрытие, сделали новую прыжковую зону, обновили систему освещения, скоро появится трибуна.
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