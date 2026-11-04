Концерты и фестивали пройдут в День народного единства в Химках

Главным центром событий 4 ноября станет парк имени Толстого. В полдень здесь стартует большая праздничная программа «Россия. Родина. Единство». Пространство парка превратится в живую панораму традиций и творчества, гости смогут увидеть театрализованную миниатюру о Минине и Пожарском и погрузиться в дух эпохи XVII века благодаря исторической реконструкции. Параллельно будут звучать концертные номера, а особый колорит празднику придаст фестиваль национальных кухонь народов России. Для детей подготовили отдельные тематические программы, а также интерактивные площадки и мастер‑классы, раскрывающие богатство культурных традиций.

Еще одной яркой точкой праздника станет парк имени Величко. Здесь будет идти концертно‑развлекательная программа.

В доме культуры «Фирсановка» пройдет концертная программа «Мы единое целое», а в Брехово в МБУК «ЦИКД и СД» гостей ждет интерактивная концертная программа «Сила России в единстве народа».