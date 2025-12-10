Концерт в честь 65-летия Дединовского центра культуры пройдет в Луховицах

Центр культуры и досуга села Дединова готовится отпраздновать свое 65-летие праздничным мероприятием, которое состоится 13 декабря. Вечер получит название «Юбилей собирает друзей».

Центральным событием вечера станет развлекательно-творческий концерт, подготовленный коллективом ЦДК совместно с приглашенными артистами. Гостей ожидает разнообразная программа, включающая музыкальные хиты, танцевальные постановки и оригинальные театральные сценки.

«В числе организаторов концерта выступает Центр культуры „Заречье“, руководство которого уверено, что подобное мероприятие позволит жителям Дединова приятно провести время и обогатить внутренний мир впечатлениями от лучших творческих номеров коллектива», — отметили организаторы.

Начало праздника запланировано на 18:00. Место проведения мероприятия: улица Шашина, дом № 6.