Концерт скрипичной музыки пройдет в музее-заповеднике Пушкина в Одинцове

Фото: Музей-заповедник А. С. Пушкина

Концерт скрипичной музыки «Звенит осенняя прохлада…» пройдет в историко-литературном музее-заповеднике Пушкина в усадьбе Вяземы 3 ноября. Со сцены прозвучат произведения известных композиторов.

Как рассказали в региональном Минкультуры, концерт пройдет в рамках цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе». Гости услышат произведения знаменитых композиторов-классиков Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и Петра Ильича Чайковского.

На сцену выйдет творческий дуэт с пятнадцатилетним стажем, лауреаты международных конкурсов Владимира Семянникова и Лилии Остроушко.

Мероприятие начнется в 15:00. Узнать больше о билетах можно по ссылке.