Концерт «Шедевры русской классики» прошел в Балашихе

Симфонический оркестр «Инструментальная капелла» под руководством дирижера Федора Безносикова выступил на сцене Дворца культуры «Балашиха». Для зрителей исполнили известные произведения русской классической музыки.

Среди зрителей были ученики восьми детских школ искусств городского округа.

«Сегодняшнее мероприятие собрало большое количество талантливых воспитанников всех восьми детских школ искусств нашего городского округа. Вместе с ребятами на концерт пришли и их родители», — поделилась директор Детской школы искусств № 1 Оксана Каменская.

В концерте принял участие лауреат XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, пианист Станислав Корчагин, а ведущим стал музыковед Ада Айнбиндер.

Отметим, концерт «Шедевры русской классики» — проект Московской областной филармонии. Симфонический оркестр «Инструментальная капелла» гастролирует по городам Московской области и исполняет произведения русской классики.