Концерт оркестра с композициями из советских мультфильмов прошел в Одинцове

Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр выступил с концертом для обучающихся музыкального отделения Центра эстетического воспитания. Музыканты сыграли знаменитые песни из мультфильмов «Умка», «Бременские музыканты», «Дед Мороз и лето», «Львенок и Черепаха».

Мероприятие прошло по программе «Музыкальный путеводитель». Дети пели и танцевали под известные им мелодии. Члены Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра, в свою очередь, показали мастерство игры на разных музыкальных инструментах. Ведущий программы Георгий Корчагин в игровой форме рассказал детям о роли дирижера и каждого музыканта в оркестре.

Кульминацией концерта стал интерактивный мастер-класс, где каждый смог поиграть на перкуссиях или попробовать управлять оркестром в роли дирижера.

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