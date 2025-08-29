Концерт «Лирика Пушкина в звуках музыки» прошел в Балашихе

В отделении активного долголетия микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха состоялся концерт «Лирика Пушкина в звуках музыки». Жители города получили возможность насладиться выступлением лауреатов Международной ассоциации «Искусство народов мира» Виолетты и Людмилы Рейсон.

Артисты представили насыщенную и разнообразную программу, исполнив произведения великих композиторов, вдохновленные лирикой Александра Пушкина. Музыкальные номера создали атмосферу вдохновения и погружения в мир классической музыки. После концерта гости смогли пообщаться с Виолеттой и Людмилой Рейсон, узнать интересные факты о создании произведений и особенностях музыкального искусства.

Мероприятие прошло в рамках программы «Активное долголетие», которая реализуется в Балашихе в соответствии с национальным проектом «Демография» и региональным проектом «Старшее поколение». Программа направлена на поддержку активного образа жизни людей старшего возраста, предлагая им участие в творческих и спортивных занятиях, экскурсиях и культурных событиях. Присоединиться к инициативе могут все желающие, чтобы разнообразить свой досуг и поддерживать здоровье.

Для записи на мероприятия и получения дополнительной информации звоните по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.