Концерт коллективов ДК «Филимоновский» прошел в Павловском Посаде

Артисты выступили в доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде с выездной программой под названием «Дарим музыку». На сцене прозвучали как известные и любимые хиты, так и малознакомые слушателям песни.

В концерте участвовали творческие коллективы «Крутые дамы», «Смайл» и «Стелла», хореографическая студия «Ультра», солисты Инна Панфилова, Варвара Магомедова, Валентина Шмакова, Элина Найденова, Руслан Бабаев, Юлия Маркина, Валерия Степанюк, Мирослав Вощанкин, Александр и Евгения Летягины, Виктория Тимонина, Веста Маркина, Дарья Орлова, Мария Грицишина и Виктория Петракова

Зрители тепло принимали все выступления и поддерживали артистов бурными аплодисментами.

«Гастроли удались на славу. Наши артисты зажгли с энергией, профессионально, с любовью к сцене и зрителям!» — отметили сотрудники дома культуры «Филимоновский».