Концерт ко Дню военного автомобилиста пройдет в Химках 30 мая

Во Дворце культуры «Родина» в микрорайоне Фирсановка 30 мая состоится творческий вечер, приуроченный ко Дню военного автомобилиста. Участников ждет литературно-музыкальная программа и рассказ о подвиге бойцов автомобильных войск.

Праздничное мероприятие в честь Дня военного автомобилиста пройдет 30 мая в 17:30 во Дворце культуры «Родина» по адресу: улица Речная, дом 20. Возрастных ограничений нет.

В рамках программы выступят творческие коллективы и чтецы с номерами, посвященными службе в автомобильных войсках. Гостям расскажут о судьбах конкретных военнослужащих, покажут архивные фотографии и документы на экране.

«Военные автомобилисты — люди, которые первыми прорывались к линии фронта и последними покидали поле боя. Их подвиг незаметен, но неоценим», — отметила лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул, что подобные мероприятия играют важную роль в воспитании уважения к истории и передаче памяти о героях молодому поколению.

Праздничный вечер станет частью продолжающейся в Химках с июля прошлого года патриотической программы, включающей акции, открытые уроки, встречи с участниками СВО и культурные инициативы.