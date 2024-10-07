Концерт ко Дню учителя прошел во дворце культуры в Воскресенске
Педагогов Воскресенска поздравили с профессиональным праздником. Во Дворце культуры «Юбилейный» для них состоялся концерт, а также церемония вручения наград.
Глава городского округа Алексей Малкин поблагодарил и молодых учителей, выбравших эту непростую профессию, и особенно ветеранов педагогического труда, которые не только учат детей, но и стали наставниками для молодежи. К гостям праздника также обратился с теплыми словами председатель окружного Совета депутатов Сергей Матвиенко.
В честь профессионального праздника педагогов отметили наградами и вручили цветы и подарки. Среди награжденных был и выпускник, а теперь сотрудник шестого лицея Эльдар Клычев. Он уже пять лет работает в школе.
«Вдохновляют дети, вдохновляет моя должность, очень творческая. Нравится в целом заниматься с детьми, видеть, как они растут и продвигаются в плане физической культуры и спорта», — поделился учитель.
В муниципалитете работает около тысячи педагогов. С января 2025 года работникам сферы образования поднимут зарплату, а воспитатели, не имеющие жилья, будут получать так же, как учителя, финансовую поддержку в размере 20 тысяч рублей в месяц. Кроме того, администрацией округа разработано новое положение о предоставлении жилья, где основное внимание уделено педагогам и врачам.
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