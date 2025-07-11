Концерт ко Дню семьи прошел в сквере Марии Рубцовой в Химках

В честь праздника в Химках состоялся тематический концерт и просветительская программа. В мероприятии приняли участие жители округа, общественные активисты и депутаты.

Одним из центральных событий праздничного дня стало мероприятие в сквере Марии Рубцовой. Здесь для горожан провели мини-концерт и рассказали об истории праздника, его значении и традициях.

«Это особенный праздник, наполненный светом, теплом и глубоким смыслом. Он напоминает нам о том, что действительно важно в жизни: родные люди рядом, искренние чувства, поддержка и забота, которую мы дарим и получаем в ответ», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Праздничное мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», реализуемой в Химках с прошлого года.

«Эта программа призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени. Кроме того, она направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории родного края и страны», — прокомментировала лидер движения Алина Шалимова.

Депутат Галина Болотова подчеркнула, что с начала реализации проекта в округе провели более 1,2 тысячи мероприятий — от кинопоказов и фестивалей до образовательных встреч и мастер-классов.