Концерт ко Дню народного единства пройдет в Павловском Посаде 9 ноября

управление по культуре, спорту и работе с молодежью

Фото: управление по культуре, спорту и работе с молодежью

Концерт «Мы вместе» состоится в Павловском Посаде 9 ноября на базе Дома культуры «Филимоновский». На сцене выступят творческие коллективы городского округа.

Концерт, посвященный Дню народного единства, начнется в Доме культуры «Филимоновский» в 14:00. Жители могут посетить его бесплатно.

Отметим, во Дворце культуры «Павлово-Покровский» продолжается капитальный ремонт. Строительная готовность объекта составила 62%, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Культурное учреждение открылось в 1929 году. За годы существования коллективы Дворца культуры обрели множество поклонников, а само учреждение зарекомендовало себя как важный центр культурной жизни Павловского Посада.

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