Глава Лобни поприветствовала юных артистов и впервые вручила премию «Безграничные возможности», которую учредили для поддержки детей с особенностями развития, добившихся высоких результатов в учебе, культуре и спорте.

Обладателями награды стали четверо талантливых ребят. Ученица четвертого класса, юная художница Мария Загребельная победила в областном конкурсе по созданию книги про правила дорожного движения и стала призером конкурса «Минута славы». Девятиклассница Юлия Бастрыкина постоянно участвует в творческих состязаниях, а ее поделки «Царевна-лягушка» и «Серебряное копытце» принесли ей победы на городском конкурсе «Мир без границ». Одиннадцатиклассник Евгений Амиров всерьез увлекается шахматами, в 2026 году он стал серебряным призером XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс». Воспитанник хореографического ансамбля «Изумруд» дома культуры «Луговая». Александр Демчинский уже три года занимается танцами, выступает на большой сцене и занимает первые места на международных и областных фестивалях;

Анна Кротова поздравила первых лауреатов премии и их родителей, подчеркнув, что для настоящего таланта и трудолюбия границ действительно не существует.