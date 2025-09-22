Концерт ко Дню города прошел в Красногорске

В Доме культуры «Луч» городского округа Красногорск состоялся концерт ко Дню города с участием творческих коллектив. Особым подарком для зрителей стало выступление Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

Коллектив представил программу «На севере Русском» в рамках проекта «В краю песен и сказок». Главным дирижером стал заслуженный артист России, профессор Дмитрий Дмитриенко. Помогал ему дирижер Сергей Корняков.

Также на сцене ДК «Луч» свои номера показал ансамбль «Петровские гусляры». Коллектив выступил руководством Марии Беляевой из Петрово-Дальневской школы искусств. Никого не оставили равнодушными и номера группы «GармоньDrive». Руководит ансамблем Павел Уханов. Народная артистка России Надежда Крыгина выступила в заключительной части концерта, создав незабываемую атмосферу праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.