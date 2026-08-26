Концерт ко Дню флага России прошел в Люберцах
Праздничные мероприятия провели в Наташинском парке. Для жителей выступили лучшие творческие коллективы округа, а для детей организовали тематические мастер-классы.
Артисты исполнили песни про флаг и большую необъятную страну. Директор местного дворца культуры Александра Гнусова отметила, что для горожан подготовили большой праздничный концерт с участием лучших коллективов округа.
С 1994 года в России 22 августа отмечают День Государственного флага. Именно в этот день в 1991 году бело-сине-красный триколор впервые взвился над Белым домом в Москве, сменив советский красный флаг. С тех пор в этот день проходят патриотические акции, флешмобы, автопробеги и концерты.
С праздником местных жителей и гостей поздравил первый заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Шлапак.
«Желаю всего самого наилучшего. Давайте будем гордиться подвигами наших предков, водрузивших триколор в наших победах», — добавил он.
Для самых маленьких организовали мастер-классы в стиле триколора: дети делали магнитики, раскрашивали подарочные пакеты и рисовали сердечки. Завершился концерт флешмобом, где люберчане скандировали: «Россия — это мир, Россия — это вера, Россия — это победа».