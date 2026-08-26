Сегодня 13:44 Концерт ко Дню флага России прошел в Люберцах Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы Подмосковье

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Праздничные мероприятия провели в Наташинском парке. Для жителей выступили лучшие творческие коллективы округа, а для детей организовали тематические мастер-классы.

Артисты исполнили песни про флаг и большую необъятную страну. Директор местного дворца культуры Александра Гнусова отметила, что для горожан подготовили большой праздничный концерт с участием лучших коллективов округа.

С 1994 года в России 22 августа отмечают День Государственного флага. Именно в этот день в 1991 году бело-сине-красный триколор впервые взвился над Белым домом в Москве, сменив советский красный флаг. С тех пор в этот день проходят патриотические акции, флешмобы, автопробеги и концерты.