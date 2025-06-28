Концерт ко Дню дружбы и единения славян прошел в поселке Лунево в Химках

В школе поселка Лунево состоялся патриотический концерт, приуроченный ко Дню дружбы и единения славян. В мероприятии приняли участие жители города, член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Антон Зенькович и общественница Екатерина Калюжная.

Гостям рассказали об истории праздника, который отмечают в 12 странах мира и который объединяет около 300 миллионов славян. Депутат Химок Глеб Демченко подчеркнул важность этого дня как символа общих корней, культуры и стремления к миру.

Антон Зенькович напомнил о значимости поддержки военнослужащих со стороны тыла, отметив, что даже небольшие детские послания несут бойцам тепло и надежду. Депутат Татьяна Кавторева призвала продолжать оказывать помощь защитникам Родины.

Завершилась встреча концертной программой, в которой дошкольники представили творческие номера, создавая атмосферу доброты и праздника.